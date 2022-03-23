Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву на звільнення

Міністр молоді та спорту Україниподав до парламенту заяву про свою відставку.Про це повідомив спікер Верховної Ради«До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом», - написав Стефанчук на своїй сторінці у фейсбуці.Як відомо, голова фракції "Слуга народу"заявляв днями про звільнення одного з міністрів, проте прізвища урядовця, якого планують звільнити, він тоді не назвав.Крім того,