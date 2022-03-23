Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву на звільнення

Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву на звільнення
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав до парламенту заяву про свою відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом», - написав Стефанчук на своїй сторінці у фейсбуці.
Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву на звільнення


Як відомо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв днями про звільнення одного з міністрів, проте прізвища урядовця, якого планують звільнити, він тоді не назвав.
Крім того, Арахамія анонсував призначення нового глави Фонду держмайна.

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Теги: Вадим Гутцайт, відставка, спорт, міністр
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