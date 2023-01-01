Нагороди полеглих лучан отримали рідні
Сьогодні, 14:47
У Луцьку родинам полеглих Героїв сьогодні, 8 листопада, вручили посмертні нагороди воїнів.
Про це інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Луцький мер Ігор Поліщук зустрівся з членами родин військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Очільник громади висловив співчуття членам родин полеглих Героїв у їхній непоправній втраті та подякував за належне виховання та підтримку їхніх синів і чоловіків.
«Те, що в нашому місті немає таких руйнувань і хаосу, які, на жаль, є в інших містах на півдні та на сході держави, – це заслуга ваших рідних. Хочу вам за це щиро подякувати. Переконаний, що імена ваших синів і чоловків будуть назавжди вписані в історію нашого міста. Ми зробимо все, щоб їх подвиг ніколи не був забутий», – сказав Ігор Поліщук.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом міський голова вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено старшого сержанта Кудрявцева Дениса Ігорьовича (посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника – Тимофій.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено капітана Чігасова Владислава Валерійовича (посмертно). Нагороду отримала мати – Алла Станіславівна.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Ярмольського Сергія Петровича. Орден вручено сину – Максиму.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Асматова Артема Андрійовича (посмертно). Нагороду отримала мати – Світлана Анатоліївна.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Іваницького Віктора Олександровича (посмертно). Орден вручено батьку – Олександру Сергійовичу.
«Вічна пам’ять, честь і шана полеглим Героям! Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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Про це інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Луцький мер Ігор Поліщук зустрівся з членами родин військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Очільник громади висловив співчуття членам родин полеглих Героїв у їхній непоправній втраті та подякував за належне виховання та підтримку їхніх синів і чоловіків.
«Те, що в нашому місті немає таких руйнувань і хаосу, які, на жаль, є в інших містах на півдні та на сході держави, – це заслуга ваших рідних. Хочу вам за це щиро подякувати. Переконаний, що імена ваших синів і чоловків будуть назавжди вписані в історію нашого міста. Ми зробимо все, щоб їх подвиг ніколи не був забутий», – сказав Ігор Поліщук.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом міський голова вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено старшого сержанта Кудрявцева Дениса Ігорьовича (посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника – Тимофій.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено капітана Чігасова Владислава Валерійовича (посмертно). Нагороду отримала мати – Алла Станіславівна.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Ярмольського Сергія Петровича. Орден вручено сину – Максиму.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Асматова Артема Андрійовича (посмертно). Нагороду отримала мати – Світлана Анатоліївна.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Іваницького Віктора Олександровича (посмертно). Орден вручено батьку – Олександру Сергійовичу.
«Вічна пам’ять, честь і шана полеглим Героям! Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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