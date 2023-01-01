Нагороди полеглих лучан отримали рідні

У Луцьку родинам полеглих Героїв сьогодні, 8 листопада, вручили посмертні нагороди воїнів.Про це інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.Луцький мерзустрівся з членами родин військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Очільник громади висловив співчуття членам родин полеглих Героїв у їхній непоправній втраті та подякував за належне виховання та підтримку їхніх синів і чоловіків.«Те, що в нашому місті немає таких руйнувань і хаосу, які, на жаль, є в інших містах на півдні та на сході держави, – це заслуга ваших рідних. Хочу вам за це щиро подякувати. Переконаний, що імена ваших синів і чоловків будуть назавжди вписані в історію нашого міста. Ми зробимо все, щоб їх подвиг ніколи не був забутий», – сказав Ігор Поліщук.Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковникомміський голова вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено старшого сержанта(посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника –Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено капітана(посмертно). Нагороду отримала мати –Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата. Орден вручено сину –Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно). Нагороду отримала мати –Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно). Орден вручено батьку –«Вічна пам’ять, честь і шана полеглим Героям! Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.