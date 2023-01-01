Селищна рада на Волині оголосила тендер на дрони для ЗСУ

Селищна рада на Волині оголосила тендер на дрони для ЗСУ
Шацька селищна рада, що на Волині, оголосила державну закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo.

Про це пише Район. Шацьк.

Придбати планують два комплекти. Тендерні пропозиції приймають до 10 листопада.

Аукціон відбудеться 13 листопада.

Очікувана вартість приладів – 280 тисяч гривень.

Продавець доставити обладнання має до 20 грудня.

Нагадаємо, у Ковелі передали обладнання для підрозділу Сил оборони, який протистоїть російській навалі в повітрі.

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Теги: тендер, гроші
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