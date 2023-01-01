Селищна рада на Волині оголосила тендер на дрони для ЗСУ
Сьогодні, 15:20
Шацька селищна рада, що на Волині, оголосила державну закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo.
Про це пише Район. Шацьк.
Придбати планують два комплекти. Тендерні пропозиції приймають до 10 листопада.
Аукціон відбудеться 13 листопада.
Очікувана вартість приладів – 280 тисяч гривень.
Продавець доставити обладнання має до 20 грудня.
Нагадаємо, у Ковелі передали обладнання для підрозділу Сил оборони, який протистоїть російській навалі в повітрі.
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Про це пише Район. Шацьк.
Придбати планують два комплекти. Тендерні пропозиції приймають до 10 листопада.
Аукціон відбудеться 13 листопада.
Очікувана вартість приладів – 280 тисяч гривень.
Продавець доставити обладнання має до 20 грудня.
Нагадаємо, у Ковелі передали обладнання для підрозділу Сил оборони, який протистоїть російській навалі в повітрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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