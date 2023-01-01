Селищна рада на Волині оголосила тендер на дрони для ЗСУ





Про це пише



Придбати планують два комплекти. Тендерні пропозиції приймають до 10 листопада.



Аукціон відбудеться 13 листопада.



Очікувана вартість приладів – 280 тисяч гривень.



Продавець доставити обладнання має до 20 грудня.



Нагадаємо, у Ковелі передали обладнання для підрозділу Сил оборони, який протистоїть російській навалі в повітрі.

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