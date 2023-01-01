На Волині допомогли воїнам, які боронять небо
Сьогодні, 18:56
У Ковелі передали обладнання для підрозділу Сил оборони, який протистоїть російській навалі в повітрі.
Про це телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Сьогодні, 3 листопада, Чайка передав зенітні прожектори, а також кронштейни для встановлення оптичних приладів підрозділу, який захищатиме об’єкти критичної інфраструктури Ковельської громади.
«Кошти на їхню закупівлю виділяли на жовтневій сесії», - додав мер Ковеля.
Він також поінформував, що міська влада оголосила тендер для нової закупівлі FPV-дронів (камікадзе).
«Плануємо купити 150 безпілотників», - зазначив міський голова.
Оголошена сума тендеру – 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Сьогодні, 3 листопада, Чайка передав зенітні прожектори, а також кронштейни для встановлення оптичних приладів підрозділу, який захищатиме об’єкти критичної інфраструктури Ковельської громади.
«Кошти на їхню закупівлю виділяли на жовтневій сесії», - додав мер Ковеля.
Він також поінформував, що міська влада оголосила тендер для нової закупівлі FPV-дронів (камікадзе).
«Плануємо купити 150 безпілотників», - зазначив міський голова.
Оголошена сума тендеру – 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині допомогли воїнам, які боронять небо
Сьогодні, 18:56
Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч
Сьогодні, 18:19
Аукціон військових трофеїв та зірковий концерт: в ресторані біля Луцька збиратимуть гроші на ЗСУ
Сьогодні, 18:04