На Волині допомогли воїнам, які боронять небо





Про це телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Сьогодні, 3 листопада, Чайка передав зенітні прожектори, а також кронштейни для встановлення оптичних приладів підрозділу, який захищатиме об’єкти критичної інфраструктури Ковельської громади.



«Кошти на їхню закупівлю виділяли на жовтневій сесії», - додав мер Ковеля.



Він також поінформував, що міська влада оголосила тендер для нової закупівлі FPV-дронів (камікадзе).



«Плануємо купити 150 безпілотників», - зазначив міський голова.



Оголошена сума тендеру – 3 мільйони гривень.



Нагадаємо, цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі передали обладнання для підрозділу Сил оборони, який протистоїть російській навалі в повітрі.Про це телеграмі повідомив Ковельський міський головаСьогодні, 3 листопада, Чайка передав зенітні прожектори, а також кронштейни для встановлення оптичних приладів підрозділу, який захищатиме об’єкти критичної інфраструктури Ковельської громади.«Кошти на їхню закупівлю виділяли на жовтневій сесії», - додав мер Ковеля.Він також поінформував, що міська влада оголосила тендер для нової закупівлі FPV-дронів (камікадзе).«Плануємо купити 150 безпілотників», - зазначив міський голова.Оголошена сума тендеру – 3 мільйони гривень.Нагадаємо, цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною,11 ворожих безпілотників.

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