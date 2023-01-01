На Волині допомогли воїнам, які боронять небо

На Волині допомогли воїнам, які боронять небо
У Ковелі передали обладнання для підрозділу Сил оборони, який протистоїть російській навалі в повітрі.

Про це телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Сьогодні, 3 листопада, Чайка передав зенітні прожектори, а також кронштейни для встановлення оптичних приладів підрозділу, який захищатиме об’єкти критичної інфраструктури Ковельської громади.

«Кошти на їхню закупівлю виділяли на жовтневій сесії», - додав мер Ковеля.
На Волині допомогли воїнам, які боронять небо

Він також поінформував, що міська влада оголосила тендер для нової закупівлі FPV-дронів (камікадзе).

«Плануємо купити 150 безпілотників», - зазначив міський голова.

Оголошена сума тендеру – 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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