Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура в Луцьку вночі 7-9° тепла, вдень 13-15° тепла.

По області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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