Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.



Температура в Луцьку вночі 7-9° тепла, вдень 13-15° тепла.



По області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.Температура в Луцьку вночі 7-9° тепла, вдень 13-15° тепла.По області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

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