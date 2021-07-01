Мірча Луческу подав у відставку та завершить тренерську кар'єру

Мірча Луческу подав у відставку та завершить тренерську кар'єру
Румунський спеціаліст Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського "Динамо".

Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

Румунський спеціаліст зазначив, що не просто йде з команди, але й завершує свою тренерську кар'єру.

Що стосується гри з "Шахтарем", то Луческу зазначив, що перемогла досвідченіша команда.

Як відомо, донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 0:1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: футбол, тренер, Динамо, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До луцьких секонд-хендів не пускають школярів
Сьогодні, 22:35
Ворог знищується миттєво: інженери волинської бригади показали свої напрацювання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Мірча Луческу подав у відставку та завершить тренерську кар'єру
Сьогодні, 21:13
На Волині у 2023 році продали понад 13 тонн бурштину
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Тренери «Динамо» проводять заняття для юних луцьких футболістів. ФОТО Тренери «Динамо» проводять заняття для юних луцьких футболістів. ФОТО
01 липень, 2021, 08:35
Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі
25 березень, 2021, 05:27
Ультрас «Легії» розлючені через появу в клубі екскапітана «Волині» Ультрас «Легії» розлючені через появу в клубі екскапітана «Волині»
24 лютий, 2021, 02:16
«Динамо» зміцнює свій склад з поглядом в майбутнє* «Динамо» зміцнює свій склад з поглядом в майбутнє*
31 січень, 2020, 10:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув сапер з Волині Микола Дарчик
Сьогодні, 22:36
 0
До луцьких секонд-хендів не пускають школярів
Сьогодні, 22:35
 0
Ворог знищується миттєво: інженери волинської бригади показали свої напрацювання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
Мірча Луческу подав у відставку та завершить тренерську кар'єру
Сьогодні, 21:13
 0
На Волині у 2023 році продали понад 13 тонн бурштину
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8