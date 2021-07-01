Мірча Луческу подав у відставку та завершить тренерську кар'єру
Сьогодні, 21:13
Румунський спеціаліст Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського "Динамо".
Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
Румунський спеціаліст зазначив, що не просто йде з команди, але й завершує свою тренерську кар'єру.
Що стосується гри з "Шахтарем", то Луческу зазначив, що перемогла досвідченіша команда.
Як відомо, донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 0:1.
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Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
Румунський спеціаліст зазначив, що не просто йде з команди, але й завершує свою тренерську кар'єру.
Що стосується гри з "Шахтарем", то Луческу зазначив, що перемогла досвідченіша команда.
Як відомо, донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 0:1.
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