На війні загинув сапер з Волині Микола Дарчик

На війні загинув сапер з Волині Микола Дарчик
Страшна звістка про загибель на війні земляка-військовослужбовця надійшла у Велимченську громаду.

Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.

Захищаючи Батьківщину від московської агресії загинув молодший сержант, житель села Велимче Дарчик Микола Васильович 1972 р.н. сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України.

Військовослужбовець, загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

На початку повномасштабного вторгнення Микола Дарчик долучився до оборони країни й до останнього подиху був вірний військовій присязі.

Зустріч Героя на малій Батьківщині відбудеться 4 листопада.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Україна, Волинь, війна, втрата, загибель
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