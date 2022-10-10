На війні загинув сапер з Волині Микола Дарчик
Сьогодні, 22:36
Страшна звістка про загибель на війні земляка-військовослужбовця надійшла у Велимченську громаду.
Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.
Захищаючи Батьківщину від московської агресії загинув молодший сержант, житель села Велимче Дарчик Микола Васильович 1972 р.н. сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України.
Військовослужбовець, загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
На початку повномасштабного вторгнення Микола Дарчик долучився до оборони країни й до останнього подиху був вірний військовій присязі.
Зустріч Героя на малій Батьківщині відбудеться 4 листопада.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.
Захищаючи Батьківщину від московської агресії загинув молодший сержант, житель села Велимче Дарчик Микола Васильович 1972 р.н. сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України.
Військовослужбовець, загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
На початку повномасштабного вторгнення Микола Дарчик долучився до оборони країни й до останнього подиху був вірний військовій присязі.
Зустріч Героя на малій Батьківщині відбудеться 4 листопада.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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