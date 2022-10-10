На війні загинув сапер з Волині Микола Дарчик





Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.



Захищаючи Батьківщину від московської агресії загинув молодший сержант, житель села Велимче Дарчик Микола Васильович 1972 р.н. сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України.



Військовослужбовець, загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



На початку повномасштабного вторгнення Микола Дарчик долучився до оборони країни й до останнього подиху був вірний військовій присязі.



Зустріч Героя на малій Батьківщині відбудеться 4 листопада.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна звістка про загибель на війні земляка-військовослужбовця надійшла у Велимченську громаду.Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.Захищаючи Батьківщину від московської агресії загинув молодший сержант, житель села Велимче1972 р.н. сапер інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу одного з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України.Військовослужбовець, загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.На початку повномасштабного вторгнення Микола Дарчик долучився до оборони країни й до останнього подиху був вірний військовій присязі.Зустріч Героя на малій Батьківщині відбудеться 4 листопада.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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