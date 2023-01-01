Ворог знищується миттєво: інженери волинської бригади показали свої напрацювання. ВІДЕО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали свій винахід, який допомагає боронити Батьківщину та нищити окупантів.Про це йдеться у відеоролику про інженерів підрозділу."Те, що винайшли і роблять Князівські інженери приносить дуже багато біди ворогу. Простіше кажучи - він знищується миттєво!Що саме зробили наші інженери, вони розповіли у своє свято - День інженерних військ", - йдеться у дописі до відео.Військові кажуть, що ворог добре підготувався до війни і його потрібно було наздоганяти.Один з князівських воїнів каже, що була зібрана команда, яка розробили антиРЕБ, щоб можна було вести розвідку, зменшивши свої втрати й зробити більш ефективним ураження противника з меншою кількістю боєприпасів.