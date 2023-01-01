На Волині у 2023 році продали понад 13 тонн бурштину
Сьогодні, 20:35
У КП «Волиньприродресурс» за 9 місяців діяльності сплатили у Волинську обласну раду близько 4 мільйонів гривень дивідендів. А дохід від реалізації бурштину за цей же період склав понад 100 мільйонів гривень.
Про це пише ВСН, посилаючись на звіт діяльності КП «Волиньприродресурс».
Згідно з даними звіту, цьогоріч тут видобули більше 12 тонн бурштину. А продали навіть більше, очевидно, за рахунок залишків.
«За І півріччя 2023 року було видобуто 7 677 713 кілограмів бурштину різних фракцій та груп якості. Реалізовано - 8 410 627 кілограмів на загальну суму 60 мільйонів 187 тисяч гривень», - йдеться у звіті КП «Волиньприродресурс».
За ІІІ квартал нинішнього року показники, кажуть на підприємстві, виросли: за ці 3 місяці видобуток бурштину склав 5 022 148 кілограмів, а реалізувати вдалося 5 292 948 кілограмів, на суму 40 мільйонів 823 тисячі гривень.
Загалом за 9 місяців нинішнього року підприємством «Волиньприродресурс» видобуто 12 699 861 кілограмів бурштину, реалізовано - на 1 тисячу тонн більше. Дохід від реалізації бурштину за цей період склав 101 мільйон 011 тисяч гривень. Залишки бурштину на складі станом на жовтень становили 920 тисяч кілограмів.
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Про це пише ВСН, посилаючись на звіт діяльності КП «Волиньприродресурс».
Згідно з даними звіту, цьогоріч тут видобули більше 12 тонн бурштину. А продали навіть більше, очевидно, за рахунок залишків.
«За І півріччя 2023 року було видобуто 7 677 713 кілограмів бурштину різних фракцій та груп якості. Реалізовано - 8 410 627 кілограмів на загальну суму 60 мільйонів 187 тисяч гривень», - йдеться у звіті КП «Волиньприродресурс».
За ІІІ квартал нинішнього року показники, кажуть на підприємстві, виросли: за ці 3 місяці видобуток бурштину склав 5 022 148 кілограмів, а реалізувати вдалося 5 292 948 кілограмів, на суму 40 мільйонів 823 тисячі гривень.
Загалом за 9 місяців нинішнього року підприємством «Волиньприродресурс» видобуто 12 699 861 кілограмів бурштину, реалізовано - на 1 тисячу тонн більше. Дохід від реалізації бурштину за цей період склав 101 мільйон 011 тисяч гривень. Залишки бурштину на складі станом на жовтень становили 920 тисяч кілограмів.
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