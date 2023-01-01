«Як починалася війна»: на Волині із молоддю зустрінеться Герой України

У межах проєкту «Як починалася війна» на Волинь завітає Герой України, ветеран російсько-української війниПро це повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Слід зазначити, що Володимир Жемчугов – учасник спротиву російській агресії. З травня 2014 року він був організатором та активним учасником руху опору проти російської окупації на Луганщині. З 29 вересня 2015 року по 17 вересня 2016 року – знаходився у полоні бойовиків так званої «ЛНР», куди потрапив з важким пораненням внаслідок підриву на розтяжці.Нині Володимир Жемчугов активний учасник державних та волонтерських заходів в Україні та за кордоном, а саме проводить військово-патріотичні лекції-бесіди зі школярами, курсантами та військовослужбовцями.В межах зустрічі в головній адмінбудівлі краю відбудеться презентація документальної стрічки «Як починалась війна. Хроніки. Свідки» та відкритий мікрофон, де кожен матиме змогу поставити своє запитання та поспілкуватися з Володимиром Жемчуговим. Також наприкінці зустрічі учасники матимуть змогу отримати інформаційні матеріали – книги історичної та патріотичної тематики.Такі ж заходи заплановані й в інших закладах освіти області. Зокрема, почути про початок війни з перших уст від безпосереднього учасника тих подій матимуть змогу студенти Луцького педагогічного коледжу, Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, Луцького національного технічного університету, а також вихованці Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства та Маневицького ліцею №1 імені Героя України Андрія Снітка. Зустрічі відбудуться з 6 по 10 листопада.Нагадаємо, 2 листопада,світлої пам'яті з дня загибелі уродженця Рожищенської громади