Спомин про Героя. На Луганщині поліг волинянин В’ячеслав Максимук

39-ти річний старший сержантзагинув 23 червня 2022 року під час виконання бойового завдання біля міста Лисичанськ на Луганщині.Про це в інстаграмі повідомляє yanholy_na_shchyti_ratne.Народився В’ячеслав в селі Млинове. Закінчивши школу, вступив до Луцького національного технічного університету та освоїв спеціальність інженера-механіка. Проживав з сім’єю у селі Струмівка, Луцького району. Працював майстром з виготовлення меблів.З початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Був зарахований до лав 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Обіймав посаду командира відділення.«Брате, ти був найкращим батьком, братом, сином, другом. Ти завжди був чесним, добрим, оптимістичним, люблячим батьком для своєї сім'ї. Ти був найкращим сином своєї рідної України, який, не вагаючись ні хвилини, пішов боронити свій край. Ти вічно будеш жити в нашій пам'яті, думках і спогадах. Пробач, що не вберегли…» – написав брат загиблого«Хотіла почути чи побачити особисто. Я не вірила. Мені досі складно це усвідомити. Брате... Мені так подобалась наша різниця у віці. Рівно десять років. Ми ще й народжені обоє у вересні. Тільки мені виповниться восени 30, а тобі вже. Славік, ти загинув, щоб ми всі жили. Загинув, як воїн, в бою, хоч був добряком і наймиролюбнішою людиною, яку я знала. За Україну. За майбутнє моє. Своїх дітей. І навіть тих, хто негідний зватися громадянином України. Герої не вмирають!» – написала сестра воїнаПоховали захисника на Алеї почесних поховань в селі Гаразджа.Воїна чекала вдома велика дружня родина: батьки, дружина, двоє синів, сестра і брат. Молодий, свідомий, сповнений планів та ентузіазму В’ячеслав тепер повертається лише у теплих спогадах та тихій молитві.