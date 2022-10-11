На війні з Росією загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 21:36
Сьогоднішній тривожний день приніс дві трагічні звістки на Волинь. У боях за незалежність та свободу рідної держави загинули два військовослужбовці з Волині.
Про це повідомили у Нововолинській та Смідинській громадах.
Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що на сході Україні загинув нововолинець, старший солдат Андрій Кицюк, 1994 року народження.
Інформацію щодо прибуття тіла повідомимо згодом.
У Смідинській громаді також повідомили про загибель місцевого жителя, який став на захист України. На Харківщині загинув житель села Кукуріки, старший солдат Максимук Юрій Юрійович, 1996 року народження.
Тіло загиблого прибуде у вівторок, 11 жовтня, в першій половині дня.
Чин поховання відбудеться 11.10.2022 о 14:00 годині у рідному селі Юрія.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним загиблого воїна.
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Про це повідомили у Нововолинській та Смідинській громадах.
Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що на сході Україні загинув нововолинець, старший солдат Андрій Кицюк, 1994 року народження.
Інформацію щодо прибуття тіла повідомимо згодом.
У Смідинській громаді також повідомили про загибель місцевого жителя, який став на захист України. На Харківщині загинув житель села Кукуріки, старший солдат Максимук Юрій Юрійович, 1996 року народження.
Тіло загиблого прибуде у вівторок, 11 жовтня, в першій половині дня.
Чин поховання відбудеться 11.10.2022 о 14:00 годині у рідному селі Юрія.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним загиблого воїна.
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