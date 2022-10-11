На війні з Росією загинули два воїни з Волині

Сьогоднішній тривожний день приніс дві трагічні звістки на Волинь. У боях за незалежність та свободу рідної держави загинули два військовослужбовці з Волині.Про це повідомили у Нововолинській та Смідинській громадах.Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що на сході Україні загинув нововолинець, старший солдат, 1994 року народження.Інформацію щодо прибуття тіла повідомимо згодом.У Смідинській громаді також повідомили про загибель місцевого жителя, який став на захист України. На Харківщині загинув житель села Кукуріки, старший солдат, 1996 року народження.Тіло загиблого прибуде у вівторок, 11 жовтня, в першій половині дня.Чин поховання відбудеться 11.10.2022 о 14:00 годині у рідному селі Юрія.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним загиблого воїна.