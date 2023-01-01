Аукціон військових трофеїв та зірковий концерт: в ресторані біля Луцька збиратимуть гроші на ЗСУ





На гостей чекає аукціон цінних лотів та трофеїв, зібраних українськими військовими на передовій.



«Ці унікальні лоти несуть історію та надихають на гордість за нашу країну. Суперлоти аукціону: частина літака СУ-30М, який було збито над Куп'янськом, гільзи 105-го калібру підрозділу «Кракен», які застосовувались для звільнення Харківської області, розписані українською художницею Анастасією Тернавською спеціально для аукціону, блакитно-жовтий прапор, підписаний бойовими комбатами та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним…», - розповіли організатори концерту-аукціону.



Ведучий дійства – Андрій Джеджула. Крім того, гостей розважатимуть своїм співом відомі українські артисти Polina Dashkova, Dima PROKOPOV, Максим Бородін, SESTRA PTASHKIN, 100лиця.



Кошти зібрані під час аукціону та частина коштів від продажу квитків будуть передані на підтримку військових 100-ої окремої бригади територіальної оборони.



«Спільно ми висловимо нашу вдячність тим, хто стоїть на передовій та ризикує своїми життями заради нашої безпеки», - наголошують організатори.



До слова, ініціаторами проведення концерту-аукціону є волонтерська організація OFF ROAD VOLUNTEERS та благодійний фонд «Незламна нація».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ресторані Gosti, що неподалік Луцька, 25 листопада відбудеться зірковий концерт-аукціон «ПЛЮС ПЛЮС». Про це повідомили організатори благодійного заходу.На гостей чекає аукціон цінних лотів та трофеїв, зібраних українськими військовими на передовій.Ведучий дійства –. Крім того, гостей розважатимуть своїм співом відомі українські артистиКошти зібрані під час аукціону та частина коштів від продажу квитків будуть передані на підтримку військових 100-ої окремої бригади територіальної оборони.До слова, ініціаторами проведення концерту-аукціону є волонтерська організація OFF ROAD VOLUNTEERS та благодійний фонд «Незламна нація».

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