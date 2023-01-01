Нічна атака «шахедами»: на Львівщині – 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури

Нічна атака «шахедами»: на Львівщині – 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури
Цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.

"На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували.

Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху. Дякую всім службам за оперативне подолання наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі росія випустила по Україні 40 ударних безпілотників і ракету.

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Теги: Львівщина, шахеди
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