Нічна атака «шахедами»: на Львівщині – 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури





Про це Максим Козицький.



Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.



"На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували.



Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху. Дякую всім службам за оперативне подолання наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 3 листопада, ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.Про це повідомив голова Львівської ОВАЗагалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів."На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували.Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху. Дякую всім службам за оперативне подолання наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що уночі росія випустила по Україні 40 ударних безпілотників і ракету

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