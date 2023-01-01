Рф масовано атакувала Харків цієї ночі: вдарили 10 безпілотників. ВІДЕО
Сьогодні, 09:23
Росія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю.
Про це повідомили у поліції Харківщини.
"Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.
"Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані", - розповіли у поліції.
На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.
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Про це повідомили у поліції Харківщини.
"Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.
"Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані", - розповіли у поліції.
На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.
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