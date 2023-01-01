Рф масовано атакувала Харків цієї ночі: вдарили 10 безпілотників. ВІДЕО

Рф масовано атакувала Харків цієї ночі: вдарили 10 безпілотників. ВІДЕО
Росія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю.

Про це повідомили у поліції Харківщини.

"Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.

"Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані", - розповіли у поліції.
Рф масовано атакувала Харків цієї ночі: вдарили 10 безпілотників. ВІДЕО

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.
Рф масовано атакувала Харків цієї ночі: вдарили 10 безпілотників. ВІДЕО
Рф масовано атакувала Харків цієї ночі: вдарили 10 безпілотників. ВІДЕО

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Теги: Харків, атака, шахеди
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