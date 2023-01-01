Уночі росія випустила по Україні 40 ударних безпілотників і ракету

Уночі росія випустила по Україні 40 ударних безпілотників і ракету
У ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками “Shahed-136/131” з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ -рф.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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