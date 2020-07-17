У Луцьку Сергій Жадан презентував свою книгу і збирав гроші на ЗСУ





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У концертному холі розважального центру «Промінь» зібралися поціновувачі творчості сучасного поета і музиканта Сергія Жадана.



На початку заходу всі охочі могли взяти участь у благодійному аукціоні, організатори збирали кошти на систему ППО для оборонців з Харківщини. Його проводив актор, комік Олександр Сердюк («Колмен»). Серед лотів була книга «Скрипнівка» з автографами письменника і генерала Валерія Залужного.



«За 10 років цим людям будуть ставити пам’ятники, Жадану – за літературу, Залужному – за те, що переміг Росію», – наголосив Середюк.



Також можна було позмагатися за 2 гривні старого зразку з автографом Залужного. За 10 тис. грн після концерту можна було випити з Жаданом колекційну пляшку вина, яку приготував Сергій Стаховський – перша ракетка України.



Загалом Сергій Жадан зі своєю книгою «Скрипниківка» побував на Заході і Сході України і планував відвідати 20 міст, залишилось 3.



«Скрипниківка» – це 50 і 1 вірш, писані до і після великого вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов'язково повертається», – йдеться в описі презентації.



«Скрипнівка» – нова збірка поезії про мову, яка вийшла друком у серпні. До збірки ввійшов 51 вірш, а також 20 авторських фотографій письменника.



«Частину книги я написав до війни, а решту – після. Тому контраст доволі відчутний, спочатку були твори про любов і осінь, потім вірші, від яких тремтить горло», – додав Сергій Жадан.



Поет не був багатослівний, але ж все таки розповів, що дуже любить музей Корсаків і часто його відвідує, бачив там найбільшу картину у світі, шкодує, що такого ж самого музею немає в Харкові.



Після кожного вірша слухачі аплодували, а в кінці виступу стоячи гукали: «Браво». Всі охочі відвідали автограф-сесію і поспілкувалися з автором особисто.

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