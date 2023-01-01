Волинська митниця заробила у жовтні рекордну суму
Сьогодні, 04:24
У жовтні Волинська митниця встановила рекорд в абсолютних показниках наповнення державного бюджету. Нею адміністровано понад 3 мільярди гривень коштів платників податків. Якщо дуже точно – 3 млрд 199 млн 300 тис грн.
Про це повідомляє пресслужба митниці.
Нині середньоденний показник митних платежів складає 145,4 млн грн. Порівняно з вереснем 2023 року надходження збільшилися на 270 млн грн або на 9 відсотків. Порівняно з жовтнем 2022 року – на 974 млн грн або на 44 відсотки.
«Не хочемо забігати наперед, з огляду на повідомлення у медіа про можливі блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Але всіма силами прагнемо втримати цю високу планку, розуміючи значення кожної бюджетної гривні для оборони України», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба митниці.
Нині середньоденний показник митних платежів складає 145,4 млн грн. Порівняно з вереснем 2023 року надходження збільшилися на 270 млн грн або на 9 відсотків. Порівняно з жовтнем 2022 року – на 974 млн грн або на 44 відсотки.
«Не хочемо забігати наперед, з огляду на повідомлення у медіа про можливі блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Але всіма силами прагнемо втримати цю високу планку, розуміючи значення кожної бюджетної гривні для оборони України», – йдеться у повідомленні.
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