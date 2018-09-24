У Луцьку планують створити футбольну команду воїнів, які втратили кінцівки

У Луцькій міській раді відбулася зустріч із представниками львівської футбольної команди гравців з ампутацією кінцівок "Покрова”. У заході взяли участь Луцький міський голова, заступник міського голови, радник міського голови з питань роботи з ветеранамита керівники підрозділів, які працюють із ветеранами – Медичного центру реабілітації учасників бойових дій, департаментів молоді та спорту, соціальної політики, ЦНАПу, управління охорони здоров’ я.Про це інформує Луцька міська рада.Як повідомив тренер та координатор проєкту “Футбол для сильних”, львівська команда “Покрова” об’єднує військовослужбовців, які втратили кінцівки у боях з окупантами, та інших осіб з ампутацією. Тренування для них організовує згромадження салезіян святого Івана Боско Української греко-католицької церкви.Богдан Мельник розповів, що футбол для гравців з ампутацією кінцівок лише зароджується в Україні. Однак, вже у жовтні цього року гравець “Покрови” Костянтин Кашула зіграв у складі національної команди. Відтак координатор проєкту запросив волинських ветеранів, які втратили кінцівки, на тренування до Львова, а також висловив побажання мати більше таких команд в Україні, щоб гравці могли їздити один до одного та проводити матчі.Ігор Поліщук подякував за візит гостям зі Львова і зазначив, що Луцька громада активно працює над забезпеченням різних потреб ветеранів. Міський голова також підкреслив, що озвучені пропозиції цікаві для громади, оскільки чимало наших військових перенесли ампутацію кінцівок. Футбол міг би допомогти їм фізично триматися у формі, а також налагодити контакти з людьми, які мають аналогічні проблеми, щоб ділитися з ними досвідом та підтримувати один одного.“Думаю, сьогодні немає потреби ще раз розповідати про важливість фізичної та психологічної реабілітації для ветеранів. Ми розуміємо, що, на превеликий жаль, багато людей будуть потребувати нашої підтримки з реадаптації в соціум після того, як вони завершили свій шлях у війні. Вважаю, що ваша пропозиція долучитися до тренувань та створити футбольну команду у Луцькій громаді може бути одним із чудових варіантів реабілітації військових”, – підсумував міський голова.