3 листопада на Волині: гортаючи календар

3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають волонтер Андрій Попик (на фото), музикант Андрій Олексюк.

Вітаємо усіх, хто відзначає сьогодні день свого народження та бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, яскравих емоцій, вірних друзів поряд. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям.

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Євдокія, Світлана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Сьогодні - День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України. За новим церковним календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, сьогодні віряни вшановують пам’ять священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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