Троє волинянок перемогли на міжнародних змаганнях з надання першої медичної допомоги
02 листопад, 23:46
Троє волинянок: Вікторія Винарська, Діана Демчук та Ольга Кислюк здобули перемогу на міжнародних змаганнях. Студентки Волинського медінституту змагалися в умінні надавати перши медичну допомогу.
Змагання відбулися у місті Каунас, у Литві. Участь у них взяли 29 команд із 18 освітніх закладів — повідомили у Волинській обласній раді.
Волинська команда була єдиним представником від України. Конкурс складався з п’яти практичних завдань, які потрібно було виконати у максимально наближених до реалій умовах. Також було одне підсумкове тестове завдання.
"Наша перемога – це результат праці. Ми отримали хороший досвід, а ще багато підтримки. Під час нагородження ми стояли з прапором, а зал скандував "Слава Україні". Це дуже нас розчулило», – розповіла Вікторія Винарська.
Дівчата здобувають спеціальність парамедик і одночасно працюють у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Викладачами та наставниками волинянок є Анатолій Каленюк і Ольга Васюхник.
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Змагання відбулися у місті Каунас, у Литві. Участь у них взяли 29 команд із 18 освітніх закладів — повідомили у Волинській обласній раді.
Волинська команда була єдиним представником від України. Конкурс складався з п’яти практичних завдань, які потрібно було виконати у максимально наближених до реалій умовах. Також було одне підсумкове тестове завдання.
"Наша перемога – це результат праці. Ми отримали хороший досвід, а ще багато підтримки. Під час нагородження ми стояли з прапором, а зал скандував "Слава Україні". Це дуже нас розчулило», – розповіла Вікторія Винарська.
Дівчата здобувають спеціальність парамедик і одночасно працюють у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Викладачами та наставниками волинянок є Анатолій Каленюк і Ольга Васюхник.
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