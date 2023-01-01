Троє волинянок перемогли на міжнародних змаганнях з надання першої медичної допомоги

Троє волинянок:таздобули перемогу на міжнародних змаганнях. Студентки Волинського медінституту змагалися в умінні надавати перши медичну допомогу.Змагання відбулися у місті Каунас, у Литві. Участь у них взяли 29 команд із 18 освітніх закладів — повідомили у Волинській обласній раді.Волинська команда була єдиним представником від України. Конкурс складався з п’яти практичних завдань, які потрібно було виконати у максимально наближених до реалій умовах. Також було одне підсумкове тестове завдання."Наша перемога – це результат праці. Ми отримали хороший досвід, а ще багато підтримки. Під час нагородження ми стояли з прапором, а зал скандував "Слава Україні". Це дуже нас розчулило», – розповіла Вікторія Винарська.Дівчата здобувають спеціальність парамедик і одночасно працюють у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Викладачами та наставниками волинянок є