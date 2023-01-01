На фронті загинув Герой з громади на Волині Петро Зеленко

На Харківщині трагічно обірвалось життя воїна з ВолиніПро це повідомляє Камінь-Каширська громада у Фейсбуку."Змушені знову повідомити про загибель нашого краянина, вірного Захисника України, жителя села Раків Ліс – Зеленка Петра Івановича, 1972 року народження", - йдеться у повідомленні.Боронячи рубежі рідної країни, життя воїна трагічно обірвалося 31 жовтня 2023 року у Харківській області."Тяжко прийняти втрату солдата, завдяки якому ми досі живі та маємо можливість боротися за своє існування, змиритися із загибеллю – неможливо", - додали у громаді.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого буде повідомлено додатково.