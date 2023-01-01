На фронті загинув Герой з громади на Волині Петро Зеленко

На фронті загинув Герой з громади на Волині Петро Зеленко
На Харківщині трагічно обірвалось життя воїна з Волині Петра Зеленка.

Про це повідомляє Камінь-Каширська громада у Фейсбуку.

"Змушені знову повідомити про загибель нашого краянина, вірного Захисника України, жителя села Раків Ліс – Зеленка Петра Івановича, 1972 року народження", - йдеться у повідомленні.

Боронячи рубежі рідної країни, життя воїна трагічно обірвалося 31 жовтня 2023 року у Харківській області.

"Тяжко прийняти втрату солдата, завдяки якому ми досі живі та маємо можливість боротися за своє існування, змиритися із загибеллю – неможливо", - додали у громаді.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого буде повідомлено додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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