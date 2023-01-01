Делегація викладачів Волинської духовної академії зустрілася із Предстоятелем Грецької Церкви
Сьогодні, 21:45
Делегація Волинської православної богословської академії на чолі із ректором прот. Володимир Вакіним 30 жовтня була прийнята Предстоятелем Грецької Церкви Архієпископом Афінським та всієї Еллади Ієронімом II.
Про це повідомляє Фейсбук сторінка ВПБА.
Зустріч відбулась у тронній залі палацу Архієпископії в Афінах. Блаженніший цікавився життям українців в час війни, умовами в яких завершує своє служіння Православна Церква України, розвитком богословської науки, чимало говорив про необхідність співпраці і готовність Грецької Церкви допомагати як богословам, студентам, так і учням загальноосвітніх шкіл, запрошував на літні табори для дітей, студентів та викладачів - на стажування науковців.
Ректор ВПБА подякував архієп. Ієроніму за його підтримку Української Церкви, інтерес до ситуації в країні та подарував предстоятелю Грецької Церкви ікону Волинської Богоматері, лампаду - як символ незгасаючої молитви і пам'яті про нашу Вітчизну, інформаційний буклет з світлинами Волинської академії тощо.
На зустрічі був присутній голова Синодального комітету з православних відносин протопресвітер Еммануїл Папамікруліс. З ним делегація ВПБА продовжила перемовини щодо обміну студентів на 2024 навчальний рік. Отець Еммануїл запевнив волинян, що співпраця, сприяння і допомога у розвитку богословської освіти в Україні і Церкви загалом з боку ГПЦ буде беззастережна.
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Про це повідомляє Фейсбук сторінка ВПБА.
Зустріч відбулась у тронній залі палацу Архієпископії в Афінах. Блаженніший цікавився життям українців в час війни, умовами в яких завершує своє служіння Православна Церква України, розвитком богословської науки, чимало говорив про необхідність співпраці і готовність Грецької Церкви допомагати як богословам, студентам, так і учням загальноосвітніх шкіл, запрошував на літні табори для дітей, студентів та викладачів - на стажування науковців.
Ректор ВПБА подякував архієп. Ієроніму за його підтримку Української Церкви, інтерес до ситуації в країні та подарував предстоятелю Грецької Церкви ікону Волинської Богоматері, лампаду - як символ незгасаючої молитви і пам'яті про нашу Вітчизну, інформаційний буклет з світлинами Волинської академії тощо.
На зустрічі був присутній голова Синодального комітету з православних відносин протопресвітер Еммануїл Папамікруліс. З ним делегація ВПБА продовжила перемовини щодо обміну студентів на 2024 навчальний рік. Отець Еммануїл запевнив волинян, що співпраця, сприяння і допомога у розвитку богословської освіти в Україні і Церкви загалом з боку ГПЦ буде беззастережна.
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