Польські перевізники перенесли початок блокади кордону з Україною





Про це в коментарі кореспондентові Томаш Борковський.



“Блокада розпочинається з 12-ї години (13-ї години за київським часом – ред.) 6 листопада”,- зазначив Борковський, додаючи, що вона одночасно розпочнеться в трьох місцях поблизу кордону з Україною.



Він повідомив, що цей протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.



Співорганізатор страйку повідомив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, натомість пропускатиметься гуманітарна і військова допомога для України.



На його переконання, блокада спрямована не проти України, а за те, “щоб мати рівні можливості” з українськими перевізниками.



“Ми хотіли б взагалі не організовували цю блокаду. Якщо буде виконано наші вимоги, то ми не протестуватимемо. Проте, станом на сьогодні не видно, що з нами хтось хоче розмовляти”, - зазначив Борковський.



Він зауважив, що свої вимоги організатори страйку надіслали, зокрема, міністерству інфраструктури Польщі.



Серед головних вимог польський організатор страйку назвав відновлення з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників. “Необов’язково їх повинно бути стільки ж, як до війни, але ми хочемо, щоб це було відновлено”,- підкреслив організатор страйку. (До початку повномасштабного вторгнення Польща надавала Україні до 200 тис. дозволів на рік на вантажоперевезення - ред.)



Іншою вимогою він назвав те, щоб польські вантажні автомобілі було виключено з Е-черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до РП.



“Зараз, на жаль, наші водії у порожніх вантажівках чекають на виїзд з України по 10-12 днів”,- зауважив Борковський. Він додав, що українські водії, наприклад, можуть перечекати цей час вдома, натомість польські змушені стояти біля кордону.



Борковський також зазначив, що організатори хочуть, аби польська сторона перестала видавати ліцензії для транспортних компаній з капіталом поза ЄС.



“Йдеться не лише про українців, але також турків, грузин, росіян, білорусів, які в Польщі реєструють багато компаній”,- зауважив організатор страйку.



Cвоєю чергою речник Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєляж в коментарі Укрінформу підтвердив, що страйк польських перевізників має розпочатися 6 листопада.



Він зазначив, що польські прикордонники готові до цього протесту, зауваживши, що він відбуватиметься за межами прикордонного пункту. Відтак, польські прикордонні органи не мають впливу на його перебіг.



“З нашого боку, усі транспортні засоби, які потраплятимуть на кордон, пропускатимуться за стандартною процедурою”, - повідомив Закєляж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські перевізники перенесли початок блокади руху вантажного транспорту поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні (“Корчова-Краківець”, “Гребенне-Рава Руська”, “Дорогуськ-Ягодин”) з 3 на 6 листопада.Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску “Корчова-Краківець”“Блокада розпочинається з 12-ї години (13-ї години за київським часом – ред.) 6 листопада”,- зазначив Борковський, додаючи, що вона одночасно розпочнеться в трьох місцях поблизу кордону з Україною.Він повідомив, що цей протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.Співорганізатор страйку повідомив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, натомість пропускатиметься гуманітарна і військова допомога для України.На його переконання, блокада спрямована не проти України, а за те, “щоб мати рівні можливості” з українськими перевізниками.“Ми хотіли б взагалі не організовували цю блокаду. Якщо буде виконано наші вимоги, то ми не протестуватимемо. Проте, станом на сьогодні не видно, що з нами хтось хоче розмовляти”, - зазначив Борковський.Він зауважив, що свої вимоги організатори страйку надіслали, зокрема, міністерству інфраструктури Польщі.Серед головних вимог польський організатор страйку назвав відновлення з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників. “Необов’язково їх повинно бути стільки ж, як до війни, але ми хочемо, щоб це було відновлено”,- підкреслив організатор страйку. (До початку повномасштабного вторгнення Польща надавала Україні до 200 тис. дозволів на рік на вантажоперевезення - ред.)Іншою вимогою він назвав те, щоб польські вантажні автомобілі було виключено з Е-черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до РП.“Зараз, на жаль, наші водії у порожніх вантажівках чекають на виїзд з України по 10-12 днів”,- зауважив Борковський. Він додав, що українські водії, наприклад, можуть перечекати цей час вдома, натомість польські змушені стояти біля кордону.Борковський також зазначив, що організатори хочуть, аби польська сторона перестала видавати ліцензії для транспортних компаній з капіталом поза ЄС.“Йдеться не лише про українців, але також турків, грузин, росіян, білорусів, які в Польщі реєструють багато компаній”,- зауважив організатор страйку.Cвоєю чергою речник Бещадського відділу Прикордонної служби Польщів коментарі Укрінформу підтвердив, що страйк польських перевізників має розпочатися 6 листопада.Він зазначив, що польські прикордонники готові до цього протесту, зауваживши, що він відбуватиметься за межами прикордонного пункту. Відтак, польські прикордонні органи не мають впливу на його перебіг.“З нашого боку, усі транспортні засоби, які потраплятимуть на кордон, пропускатимуться за стандартною процедурою”, - повідомив Закєляж.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію