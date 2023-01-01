На війні з окупантами загинув 23-річний Герой Олександр Мороз з Луцького району

Олександр Мороз з села Звірів, що в Луцькому районі.



Про це повідомляє Підгайцівська громада у Фейсбуці.



Стрілець стрілецької роти, солдат Олександр Сергійович Мороз, 2000 р.н. загинув 9 вересня 2023 р. під час вогневого ураження позицій в н.п. П'ятихатки Василівського району Запорізької області.



"Ще одне молоде життя мужнього захисника, відважного воїна, який стояв на захисті Батьківщини забрала війна. Невимовний біль і жаль, страшна втрата для родини, близьких. Вічна шана і слава Герою", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запоріжжі загинув 23-річнийз села Звірів, що в Луцькому районі.Про це повідомляє Підгайцівська громада у Фейсбуці.Стрілець стрілецької роти, солдат Олександр Сергійович Мороз, 2000 р.н. загинув 9 вересня 2023 р. під час вогневого ураження позицій в н.п. П'ятихатки Василівського району Запорізької області."Ще одне молоде життя мужнього захисника, відважного воїна, який стояв на захисті Батьківщини забрала війна. Невимовний біль і жаль, страшна втрата для родини, близьких. Вічна шана і слава Герою", - йдеться у повідомленні.

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