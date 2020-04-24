На Волині браконьєри вполювали зубра, оленя і лося

У вересні в мисливських угіддях області виявлені туші загиблих внаслідок незаконного полювання тварини – одного зубра європейського, одного лося європейського, що занесені до Червоної книги України та одного оленя плямистого.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Зубр і олень були смертельно поранені в мисливських угіддях товариства з обмеженою відповідальністю на території Луцького району, лось – в мисливських угіддях державного мисливського резерву (запасу) на території Ковельського району.Протягом поточного року Державною екологічною інспекцією у Волинській області на порушників правил полювання складено 15 адміністративних протоколів.З метою збереження мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі, Державна екологічна інспекція у Волинській області закликає єгерів та посадових осіб користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду, посилити охорону мисливських угідь з метою попередження та недопущення фактів незаконного полювання та боротьби з браконьєрством.Крім того, користувачам мисливських угідь державних підприємств «Ліси України» необхідно посилити заходи з попередження та виявлення фактів порушення вимог природоохоронного законодавства в мисливських угіддях державного мисливського резерву (або запасу), які знаходяться в зоні діяльності лісогосподарських підприємств, як це передбачено Законом України «Про мисливське господарство та полювання».