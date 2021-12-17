Цукровий завод на Волині роздає тваринникам буряковий жом
Сьогодні, 22:16
ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» роздає свіжий буряковий жом агровиробникам усіх форм власності, які утримують поголів’я великої рогатої худоби.
Відповідної домовленості з підприємством досягло Управління агропромислового розвитку Волинської ОВА.
«Жом можна отримати на ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» за ціною 1 (одна) гривня за тонну. Оплата здійснюється платіжною карткою безпосередньо на підприємстві», — додали у відомстві.
Уточнюється, що для видачі жому цукровий завод працює цілодобово та без вихідних.
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Відповідної домовленості з підприємством досягло Управління агропромислового розвитку Волинської ОВА.
«Жом можна отримати на ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» за ціною 1 (одна) гривня за тонну. Оплата здійснюється платіжною карткою безпосередньо на підприємстві», — додали у відомстві.
Уточнюється, що для видачі жому цукровий завод працює цілодобово та без вихідних.
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