СБУ заблокувала діяльність секти АллатРа: пройшли обшуки і на Волині

Служба безпеки України обшукала осередки та помешкання учасників релігійної секти АллатРа у Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях. Виявили комп’ютерну техніку та документи з доказами виправдовування російської агресії проти України та закликами створення "союзу слов’янських народів".За інформацією СБУ, учасники релігійної секти просували ідею про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом Москви на власному ютуб-каналі, який налічує майже пів мільйона користувачів. Також для цього запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі "ТікТок". Там серед іншого схвалювали обстріли інфраструктури українських міст російською армією.АллатРа організувала свої "представництва" в кожному обласному центрі України.За даними слідства, лідери угрупування незаконно виїхали за кордон навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку.За даними слідства, лідери угрупування незаконно виїхали за кордон навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати своєю організацією в Україні. Також проросійська секта створила власні філії на території декількох країн Європи, Центральної Азії та США.За період свого існування проросійська секта створила власні "філії" на території Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АллатРа готують повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України "Державна зрада", "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній", "Пропаганда комуністичного тоталітарного режиму" та"Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".Санкції статей передбачають до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.