"Героїчні професії. Залізні люди": Укрпошта презентувала марки до Дня залізничника





Про це повідомляє кореспондентка



Поштовий блок складається з двох марок "Евакуаційний потяг. Херсон" та "Львів. Евакуаційний потяг".



У основу створення цих марок покладена реальна історія, яка сталася третього травня 2023 року. Тоді російські військові завдавали масованих обстрілів по цивільному населенню Херсона, а після обіду обстріляли залізничний вокзал, поціливши у вагон. Здійнялася пожежа. Попри небезпеку та хаос, залізничники не розгубилися, а відчепили охоплений полум’ям вагон, надали медичну допомогу пораненому провіднику та здійснили посадку пасажирів до вцілілих вагонів.



Художник блоку, конверта та картки Віктор Грудаков.



Випустити поштовий блок до Дня залізничника вирішили, аби віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тонн вантажів, зокрема тим, які допомагають боронити вільну Україну, каже гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві на Центральному вокзалі до Дня залізничника, який відзначатиметься 4 листопада, "Укрпошта" презентувала поштовий блок "Героїчні професії. Залізні люди". Тираж поштового блоку — 150 000 примірників.Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Поштовий блок складається з двох марок "Евакуаційний потяг. Херсон" та "Львів. Евакуаційний потяг".У основу створення цих марок покладена реальна історія, яка сталася третього травня 2023 року. Тоді російські військові завдавали масованих обстрілів по цивільному населенню Херсона, а після обіду обстріляли залізничний вокзал, поціливши у вагон. Здійнялася пожежа. Попри небезпеку та хаос, залізничники не розгубилися, а відчепили охоплений полум’ям вагон, надали медичну допомогу пораненому провіднику та здійснили посадку пасажирів до вцілілих вагонів.Художник блоку, конверта та карткиВипустити поштовий блок до Дня залізничника вирішили, аби віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тонн вантажів, зокрема тим, які допомагають боронити вільну Україну, каже гендиректор "Укрпошти"

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію