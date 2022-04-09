Чекала 16 років: на Волині жінці пересадили нирку
Сьогодні, 08:20
У КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» пересадили нирку жінці, яка чекала на це 16 років.
Про це інформують у КП.
За інформацією медичного об’єднання, випадок пані Валентини насправді набагато більше, ніж просто трансплантація нирки.
"Впродовж 16-ти років тривала справжня боротьба за життя. За цей період лікарі Луцької міської лікарні лікували пацієнтку гемодіалізом, і коли випав шанс отримати пересадку нирки, пані Валентина була в чудовому компенсованому стані", - йдеться у повідомленні.
Тут же, в Луцьку, в Волинській обласній лікарні зʼявився донор, і одну з двох нирок пересадили у відділенні трансплантації органів ВОКЛ.
Операція пройшла добре.
Пані Валентина тепер живе без діалізу та з прекрасною функцією пересадженої нирки.
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Про це інформують у КП.
За інформацією медичного об’єднання, випадок пані Валентини насправді набагато більше, ніж просто трансплантація нирки.
"Впродовж 16-ти років тривала справжня боротьба за життя. За цей період лікарі Луцької міської лікарні лікували пацієнтку гемодіалізом, і коли випав шанс отримати пересадку нирки, пані Валентина була в чудовому компенсованому стані", - йдеться у повідомленні.
Тут же, в Луцьку, в Волинській обласній лікарні зʼявився донор, і одну з двох нирок пересадили у відділенні трансплантації органів ВОКЛ.
Операція пройшла добре.
Пані Валентина тепер живе без діалізу та з прекрасною функцією пересадженої нирки.
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