Чекала 16 років: на Волині жінці пересадили нирку

У КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» пересадили нирку жінці, яка чекала на це 16 років.Про це інформують у КП.За інформацією медичного об’єднання, випадок панінасправді набагато більше, ніж просто трансплантація нирки."Впродовж 16-ти років тривала справжня боротьба за життя. За цей період лікарі Луцької міської лікарні лікували пацієнтку гемодіалізом, і коли випав шанс отримати пересадку нирки, пані Валентина була в чудовому компенсованому стані", - йдеться у повідомленні.Тут же, в Луцьку, в Волинській обласній лікарні зʼявився донор, і одну з двох нирок пересадили у відділенні трансплантації органів ВОКЛ.Операція пройшла добре.Пані Валентина тепер живе без діалізу та з прекрасною функцією пересадженої нирки.