Чекала 16 років: на Волині жінці пересадили нирку

Чекала 16 років: на Волині жінці пересадили нирку
У КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» пересадили нирку жінці, яка чекала на це 16 років.

Про це інформують у КП.

За інформацією медичного об’єднання, випадок пані Валентини насправді набагато більше, ніж просто трансплантація нирки.

"Впродовж 16-ти років тривала справжня боротьба за життя. За цей період лікарі Луцької міської лікарні лікували пацієнтку гемодіалізом, і коли випав шанс отримати пересадку нирки, пані Валентина була в чудовому компенсованому стані", - йдеться у повідомленні.

Тут же, в Луцьку, в Волинській обласній лікарні зʼявився донор, і одну з двох нирок пересадили у відділенні трансплантації органів ВОКЛ.

Операція пройшла добре.

Пані Валентина тепер живе без діалізу та з прекрасною функцією пересадженої нирки.

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Теги: Пересадка органів, діаліз, нирка
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