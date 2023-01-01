Не виключається, що помічника Залужного могли вбити на замовлення спецслужб рф, – ДБР

Не виключається, що помічника Залужного могли вбити на замовлення спецслужб рф, – ДБР
Основною версією загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — майора Геннадія Частякова — слідство вважає нещасний випадок, але й не виключається умисне вбивство на замовлення спецслужб росії.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в етері телемаратону, пише Громадське.

За її словами, у кримінальному провадженні наразі висунуто 4 можливі версії події. Основна версія — це те, що стався нещасний випадок унаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Але є ще три версії.

«Друга, про яку ми можемо говорити: це те, що могло статися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальований під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні», — наголосила Сап'ян.

Також, за словами представниці ДБР, є версія про умисне вбивство Частякова, скоєне на ґрунті неприязних відносин — це могла бути помста чи ревнощі з боку колег по службі.

Четвертою версією події Сап'ян назвала замах на умисне вбивство іншого військового офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ.

«На сьогодні призначено низку експертиз, допитуватимуться свідки та встановлюватимуться всі обставини, які передували цим трагічним подіям», — додала вона.

Представниця ДБР підкреслила, що слідство робитиме все, щоб якнайшвидше встановити всі обставини та виявити, хто був причетний і винний, якщо підтвердиться та чи інша версія, окрім основної.

Що відомо про інцидент?

У поліції розповіли, що у житловому комплексі в селі Чайки на Київщині 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син важко травмований. Хлопець перебуває під наглядом лікарів, зазначили правоохоронці.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав майора Геннадія Частякова своїм «близьким другом». За його словами, у загиблого залишилися дружина та четверо дітей.

«З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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Теги: Частяков, помічник Залужного, слідство
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