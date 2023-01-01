«На щиті»: на Волинь повертається Герой Яким Киричук

У Мар’янівській громаді на Волині завтра, 9 листопада, прощатимуться ізЗахисникомПро це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська громада.Завтра, 9 листопада 2023 року, орієнтовно об 11:00 люди зустрічатимуть загиблого Героя – солдата Киричука Якима Васильовича (23.10.1994 року народження) на роздоріжжі вулиць Соборна та Незалежності у селищі Мар’янівка.Кортеж з тілом Героя буде слідувати через центр селища Мар’янівка (вул. Соборна) до домівки загиблого на вулиці Хмельницького у Мар’янівці.Похорон відбудеться цього ж дня після прощання в оселі загиблого Героя.Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму святих апостолів Петра та Павла у Мар’янівці. Поховають Захисника на місцевому кладовищі.«Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Цегів, с. Борочиче, та інших населених пунктів громади гідно вшанувати Захисника України. Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!» - йдеться у повідомленні.