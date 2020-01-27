Двоє братів з Полтавщини через ревнощі підпалили лучанину автомобіль

Двоє братів з Полтавщини через ревнощі підпалили лучанину автомобіль
Поліцейські встановили зловмисників, які мстилися лучанину підпалом авто.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

24 жовтня до поліції надійшло повідомлення про горіння автомобіля, належного 38-річному лучанину, в одному із житлових районів міста.

Під час огляду місця події та пошкодженого вогнем автомобіля спеціалісти дійшли до висновку, що причиною займання став підпал. Було вилучено пожежне сміття та інші речові докази.

Поліцейські одразу ж розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України та розпочали розшук причетних до скоєння злочину.

Працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими та оперативниками Луцького районного управління поліції із використанням можливостей відділу кримінального аналізу здійснили ряд розшукових заходів.

Завдяки оперативним діям поліцейських вже за декілька днів вдалося вийти на слід зловмисників. Ними виявилися 41-річний та 40-річний рідні брати, уродженці Полтавщини.

Встановлено, що один із них приревнував потерпілого до своєї дружини та підбурив на скоєння злочину свого брата.

3 листопада правоохоронці, за силової підтримки роти поліції особливого призначення, провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в транспорті фігурантів. Вилучено ряд речових доказів, зокрема, одяг, у якому вони перебували під час вчинення протиправних дій, що зафіксовано відеоспостереженням, тощо.

Одному з братів слідчі вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід. Родичам спільника також вручили підозру в інкримінованому злочині. Нині поліція встановлює його місцеперебування.

Слідчі дії в рамках досудового розслідування тривають. Процесуальне керівництво здійснює Луцька окружна прокуратура.

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Теги: поліція, Луцьк, підпал, автомобіль
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