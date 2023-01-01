Аварія знеструмила три мікрорайони міста на Волині

У Нововолинську через аварію на лініях електропередач сьогодні, 8 листопада, без світла опинилися мешканці трьох мікрорайонів.Про це у фейсбуці інформує Нововолинська міська рада.У звʼязку з аварією на лінії, відсутнє електропостачання на 5, 6 і 15 мікрорайонах Нововолинська та прилеглих вулицях.Попередньо енергетики повідомили, що роботи з відновлення триватимуть до 17:00.У звʼязку з повітряною тривогою ввімкнення світла може відтермінуватися.Нагадаємо, тривалістьсвітла у разі масованих атак РФ на енергетичні об’єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання та якими будуть спроможності електростанцій.