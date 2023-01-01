Верховна Рада прийняла закон про «військовий ПДФО»





Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.



Проєкт закону підтримали 253 депутати.



«Ціна питання в цьому і наступному році для загального Бюджету від законопроекту 10037 становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)», –



Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа на своїй



- «військовий ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан зараховується до державного бюджету,

- З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн),

- З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військовий ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн),

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн),

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд),

- «звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення),

- у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад,

- у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,

- села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати),

- залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо. Ніякого будівництва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада схвалила законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО.Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політикиПроєкт закону підтримали 253 депутати.«Ціна питання в цьому і наступному році для загального Бюджету від законопроекту 10037 становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)», – написав він у телеграмі Голова парламентського бюджетного комітетуна своїй сторінці у фейсбуці назвала ключові норми законопроєкту:- «військовий ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан зараховується до державного бюджету,- З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн),- З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військовий ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн),45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн),10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд),- «звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення),- у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад,- у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,- села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати),- залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо. Ніякого будівництва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію