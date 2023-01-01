Верховна Рада прийняла закон про «військовий ПДФО»
Сьогодні, 14:55
Верховна Рада схвалила законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО.
Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Проєкт закону підтримали 253 депутати.
«Ціна питання в цьому і наступному році для загального Бюджету від законопроекту 10037 становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)», – написав він у телеграмі.
Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа на своїй сторінці у фейсбуці назвала ключові норми законопроєкту:
- «військовий ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан зараховується до державного бюджету,
- З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн),
- З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військовий ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:
45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн),
45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн),
10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд),
- «звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення),
- у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад,
- у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,
- села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати),
- залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо. Ніякого будівництва.
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Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Проєкт закону підтримали 253 депутати.
«Ціна питання в цьому і наступному році для загального Бюджету від законопроекту 10037 становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)», – написав він у телеграмі.
Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа на своїй сторінці у фейсбуці назвала ключові норми законопроєкту:
- «військовий ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан зараховується до державного бюджету,
- З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн),
- З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військовий ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:
45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн),
45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн),
10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд),
- «звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення),
- у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад,
- у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,
- села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати),
- залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо. Ніякого будівництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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