Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС

вступу нашої країни до Європейського союзу.



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Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Це також стосується і Молдови.



За її словами, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.



"Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин", - заявила Урсула.



Крім того, вона додала, що Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата в ЄС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Єврокомісія у звіті про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до ЄС, рекомендувала розпочати переговори щододо Європейського союзу.Про це інформує РБК-Україна Президентка ЄКпід час пресконференції в Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Це також стосується і Молдови.За її словами, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі."Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин", - заявила Урсула.Крім того, вона додала, що Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата в ЄС.

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