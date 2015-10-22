Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС

Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС
Єврокомісія у звіті про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до ЄС, рекомендувала розпочати переговори щодо вступу нашої країни до Європейського союзу.

Про це інформує РБК-Україна.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Це також стосується і Молдови.

За її словами, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.

"Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин", - заявила Урсула.

Крім того, вона додала, що Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата в ЄС.

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Теги: Євросоюз, політика
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