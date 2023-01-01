Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим

Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
У місті Рожище сотні людей зустріли загиблого захисника України Володимира Острова.

Чоловік востаннє прибув на рідну землю у середу, 8 листопада. Про це повідомляє Район.Рожище.

На громадську панахиду біля пам'ятника Борцям за волю та незалежність України зібрались небайдужі жителі краю, які віддали останню шану Володимиру: родина, друзі, односельці, волонтери, духовенство та представники влади.

Священники відслужили за убитим заупокійний молебень, попросивши у Бога спокою його душі.

«Сьогодні горе об'єднало дві громади – Рожищенську та Копачівську. У цей пам'ятний день, день вічної пам'яті про цю людину, є розуміння, що кати московські забрали його життя, але не забрали від нього безсмертну душу. Важливо нам усім зрозуміти, що ми ніколи не пробачимо тим, хто прийшов сюди з війною», – зазначив отець Микола Царик, висловивши співчуття родині загиблого.

Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук поділився спогадами про загиблого захисника.

«Володя – відкрита, щира, світла людина, яка хотіла жити, боролася за нашу свободу й незалежність. Він достойний того, щоб ми належно вшанували його подвиг», – зазначив очільник громади.

Під звуки реквієму «Плине кача» люди попрощалися з Володимиром Островим, віддавши шану біля його труни та висловлюючи співчуття родині.

Чин поховання відбудеться у четвер, 9 листопада, об 11:00 біля будинку загиблого у селі Тростянка Копачівської громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
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