Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
Сьогодні, 20:15
У місті Рожище сотні людей зустріли загиблого захисника України Володимира Острова.
Чоловік востаннє прибув на рідну землю у середу, 8 листопада. Про це повідомляє Район.Рожище.
На громадську панахиду біля пам'ятника Борцям за волю та незалежність України зібрались небайдужі жителі краю, які віддали останню шану Володимиру: родина, друзі, односельці, волонтери, духовенство та представники влади.
Священники відслужили за убитим заупокійний молебень, попросивши у Бога спокою його душі.
«Сьогодні горе об'єднало дві громади – Рожищенську та Копачівську. У цей пам'ятний день, день вічної пам'яті про цю людину, є розуміння, що кати московські забрали його життя, але не забрали від нього безсмертну душу. Важливо нам усім зрозуміти, що ми ніколи не пробачимо тим, хто прийшов сюди з війною», – зазначив отець Микола Царик, висловивши співчуття родині загиблого.
Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук поділився спогадами про загиблого захисника.
«Володя – відкрита, щира, світла людина, яка хотіла жити, боролася за нашу свободу й незалежність. Він достойний того, щоб ми належно вшанували його подвиг», – зазначив очільник громади.
Під звуки реквієму «Плине кача» люди попрощалися з Володимиром Островим, віддавши шану біля його труни та висловлюючи співчуття родині.
Чин поховання відбудеться у четвер, 9 листопада, об 11:00 біля будинку загиблого у селі Тростянка Копачівської громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Чоловік востаннє прибув на рідну землю у середу, 8 листопада. Про це повідомляє Район.Рожище.
На громадську панахиду біля пам'ятника Борцям за волю та незалежність України зібрались небайдужі жителі краю, які віддали останню шану Володимиру: родина, друзі, односельці, волонтери, духовенство та представники влади.
Священники відслужили за убитим заупокійний молебень, попросивши у Бога спокою його душі.
«Сьогодні горе об'єднало дві громади – Рожищенську та Копачівську. У цей пам'ятний день, день вічної пам'яті про цю людину, є розуміння, що кати московські забрали його життя, але не забрали від нього безсмертну душу. Важливо нам усім зрозуміти, що ми ніколи не пробачимо тим, хто прийшов сюди з війною», – зазначив отець Микола Царик, висловивши співчуття родині загиблого.
Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук поділився спогадами про загиблого захисника.
«Володя – відкрита, щира, світла людина, яка хотіла жити, боролася за нашу свободу й незалежність. Він достойний того, щоб ми належно вшанували його подвиг», – зазначив очільник громади.
Під звуки реквієму «Плине кача» люди попрощалися з Володимиром Островим, віддавши шану біля його труни та висловлюючи співчуття родині.
Чин поховання відбудеться у четвер, 9 листопада, об 11:00 біля будинку загиблого у селі Тростянка Копачівської громади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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