Реабілітація військових: у Волинській ОВА розповіли про спроможність медзакладів у регіоні

Реабілітація військових: у Волинській ОВА розповіли про спроможність медзакладів у регіоні
У відділеннях кластерних та надкластерних лікарень Волині має бути від 30 до 60 ліжок для реабілітації військовослужбовців.

Наразі в області всі лікарні такого типу мають відповідний пакет документів в програмі медичних гарантій для надання реабілітації бійцям, окрім медзакладу в Любомлі, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбувся у Луцьку,інформує Волинська ОВА.

Зі слів очільника МОЗ, аби розвивати реабілітаційну допомогу на Волині необхідно рухатися у чотирьох напрямах:

• стаціонарна допомога;

• амбулаторна допомога;

• довготривала реабілітація;

• психологічна реабілітація.

Станом на початок жовтня в області 3 176 пацієнтів реабілітувалися у стаціонарних умовах та 3 757 – в амбулаторних. Пропускна спроможність реабілітаційних центрів Волині на стаціонарному рівні — 454 пацієнти на день. Водночас станом на початок листопада стаціонарну реабілітаційну допомогу отримують 342 пацієнти.

Також в області працюють над тим, аби тут запрацював центр довготривалої реабілітації для військових, зокрема, на базі Волинської обласної клінічної лікарні мають створити реабілітаційний центр "Recovery".

«У медзакладі є реабілітаційне відділення, але воно буде розширене, згідно вимог часу. Будуть враховані усі потреби військових та цивільних, – зазначила заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук. – Невдовзі розроблять проєктно-кошторисну документацію, після чого приступлять до будівельних робіт. Площа центру становитиме дві тисячі квадратних метрів».

Слід зазначити, що усі послуги з реабілітації безкоштовні у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікування воїнів, реабілітація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5-річний автор хіта про «Паску і кубаску» назбирав понад 800 тисяч гривень для ЗСУ
Сьогодні, 21:44
Реабілітація військових: у Волинській ОВА розповіли про спроможність медзакладів у регіоні
Сьогодні, 21:22
Антисанітарія та відсутність їжі: у селі під Луцьком чоловік морить голодом тварин
Сьогодні, 20:45
Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Пришвидшує час реабілітації: волинський медзаклад отримав від благодійників обладнання для лікування переломів у військових Пришвидшує час реабілітації: волинський медзаклад отримав від благодійників обладнання для лікування переломів у військових
19 жовтень, 23:47
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині
Сьогодні, 12:44
Волинський центр реабілітації для учасників бойових дій допомагає пацієнтам з різних куточків України Волинський центр реабілітації для учасників бойових дій допомагає пацієнтам з різних куточків України
21 жовтень, 02:17
Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку
20 жовтень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5-річний автор хіта про «Паску і кубаску» назбирав понад 800 тисяч гривень для ЗСУ
Сьогодні, 21:44
 0
Реабілітація військових: у Волинській ОВА розповіли про спроможність медзакладів у регіоні
Сьогодні, 21:22
 0
Антисанітарія та відсутність їжі: у селі під Луцьком чоловік морить голодом тварин
Сьогодні, 20:45
 0
Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8