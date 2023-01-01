Реабілітація військових: у Волинській ОВА розповіли про спроможність медзакладів у регіоні

У відділеннях кластерних та надкластерних лікарень Волині має бути від 30 до 60 ліжок для реабілітації військовослужбовців.Наразі в області всі лікарні такого типу мають відповідний пакет документів в програмі медичних гарантій для надання реабілітації бійцям, окрім медзакладу в Любомлі, повідомив міністр охорони здоров'я Українипід час Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбувся у Луцьку,інформує Волинська ОВА.Зі слів очільника МОЗ, аби розвивати реабілітаційну допомогу на Волині необхідно рухатися у чотирьох напрямах:• стаціонарна допомога;• амбулаторна допомога;• довготривала реабілітація;• психологічна реабілітація.Станом на початок жовтня в області 3 176 пацієнтів реабілітувалися у стаціонарних умовах та 3 757 – в амбулаторних. Пропускна спроможність реабілітаційних центрів Волині на стаціонарному рівні — 454 пацієнти на день. Водночас станом на початок листопада стаціонарну реабілітаційну допомогу отримують 342 пацієнти.Також в області працюють над тим, аби тут запрацював центр довготривалої реабілітації для військових, зокрема, на базі Волинської обласної клінічної лікарні мають створити реабілітаційний центр "Recovery".«У медзакладі є реабілітаційне відділення, але воно буде розширене, згідно вимог часу. Будуть враховані усі потреби військових та цивільних, – зазначила заступниця голови ОДА. – Невдовзі розроблять проєктно-кошторисну документацію, після чого приступлять до будівельних робіт. Площа центру становитиме дві тисячі квадратних метрів».Слід зазначити, що усі послуги з реабілітації безкоштовні у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ.