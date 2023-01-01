5-річний автор хіта про «Паску і кубаску» назбирав понад 800 тисяч гривень для ЗСУ

Матвійко Брус із Черкащини, який пів року тому став зіркою ТікТоку через виконання свого легендарного хіта «Паска та кубаска» зібрав для ЗСУ 800 тисяч гривень.



Напередодні Великодніх свят, хлопчик разом зі своїм татом-фермером був на городі та допомагав садити картоплю. Володимир веде свій ютуб-канал, де розповідає про господарство та процес виготовлення сиру. Він вирішив трішки розрадити сина та попросив його нагадати людям, що скоро Паска і готуватися необхідно розпочинати заздалегідь. Камера на телефоні була включена і, Матвій не розгубившись, почав імпровізувати.



Ось так зародилася композиція, яка протягом тижня зібрала 14 млн переглядів та стала трендом в Мережі, про це інформує



Володимир з Матвійком прийняли рішення монетизувати, переглядати та збирати кошти для українських захисників. За пів року сім’ї вдалося зібрати більше 800 тисяч гривень. Вони вже встигли придбати чотири автівки для ЗСУ: дві із них вже наближають перемогу України, а ще дві — готуються на днях відправитися на фронт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5-річнийіз Черкащини, який пів року тому став зіркою ТікТоку через виконання свого легендарного хіта «Паска та кубаска» зібрав для ЗСУ 800 тисяч гривень.Напередодні Великодніх свят, хлопчик разом зі своїм татом-фермером був на городі та допомагав садити картоплю.веде свій ютуб-канал, де розповідає про господарство та процес виготовлення сиру. Він вирішив трішки розрадити сина та попросив його нагадати людям, що скоро Паска і готуватися необхідно розпочинати заздалегідь. Камера на телефоні була включена і, Матвій не розгубившись, почав імпровізувати.Ось так зародилася композиція, яка протягом тижня зібрала 14 млн переглядів та стала трендом в Мережі, про це інформує GlazNews Володимир з Матвійком прийняли рішення монетизувати, переглядати та збирати кошти для українських захисників. За пів року сім’ї вдалося зібрати більше 800 тисяч гривень. Вони вже встигли придбати чотири автівки для ЗСУ: дві із них вже наближають перемогу України, а ще дві — готуються на днях відправитися на фронт.

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