У Раді спростували інформацію про скасування заочної форми навчання у вишах

Верховна Рада на засіданні у середу, 8 листопада, ухвалила в цілому законопроєкт № 10092 щодо державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії у 2024 році. Він не передбачає скасування заочної форми навчання у вишах з наступного року.Як уточнив нардеп, з проєкту вилучили норму щодо заочної форми після рекомендації парламентського комітету з питань освіти. Норма передбачала, що з 2024 року набір вступників для здобуття вищої освіти за вечірньою та заочною формами не проводитимуть.Таким чином нардеп спростував інформацію у ЗМІ про скасування заочної форми навчання у закладах вищої освіти.У пресслужбі Верховної Ради повідомили, що документ продовжить у 2024 році практику проведення вступних випробувань в електронному форматі. Також законопроєкт повернув історію України до обов’язкових предметів мультипредметного тесту для випускників шкіл.