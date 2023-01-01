У Раді спростували інформацію про скасування заочної форми навчання у вишах

Верховна Рада на засіданні у середу, 8 листопада, ухвалила в цілому законопроєкт № 10092 щодо державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії у 2024 році. Він не передбачає скасування заочної форми навчання у вишах з наступного року.

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, з проєкту вилучили норму щодо заочної форми після рекомендації парламентського комітету з питань освіти. Норма передбачала, що з 2024 року набір вступників для здобуття вищої освіти за вечірньою та заочною формами не проводитимуть.

Таким чином нардеп спростував інформацію у ЗМІ про скасування заочної форми навчання у закладах вищої освіти.

У пресслужбі Верховної Ради повідомили, що документ продовжить у 2024 році практику проведення вступних випробувань в електронному форматі. Також законопроєкт повернув історію України до обов’язкових предметів мультипредметного тесту для випускників шкіл.

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Теги: Заочне навчання, студенти, ВР
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