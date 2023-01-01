Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

У Колодяжненській громаді Ковельського району поховали 22-річного Героя з Любитова. Герой загинув 15 жовтня 2023 року на війні з російськими окупантами і певний час вважався зниклим безвісти. Про це повідомили у Колодяжненській громаді.Перед тим у юнака було звичне життя, як і у багатьох його однолітків: робота, рідні, друзі… Потім – кількамісячна служба у зоні бойових дій, адже захищати державу він пішов за покликом серця. Прийшов у військкомат як доброволець і у липні цього року Андрія призвали. Служив старшим сапером-гранатометником інженерно-саперного відділення, поліг на Бахмутському напрямку.Громада навколішки зустрічала Героя, встеляючи його останній земний шлях живими квітами. Попрощатися із Андрієм Мельничуком прийшло багато люду - рідні, друзі, односельчани, представники місцевої влади, духовенство, військові і просто небайдужі громадяни. У хлопця залишилася матір, батько, молодша сестра. Своєї сім’ї створити не судилося…Захисника відспівали у Свято-Покровській церкві ПЦУ, а потому відбувся чин похорону на місцевому кладовищі з усіма релігійними та військовими почестями.