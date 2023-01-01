Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука
У Колодяжненській громаді Ковельського району поховали 22-річного Героя з Любитова Андрія Мельничука. Герой загинув 15 жовтня 2023 року на війні з російськими окупантами і певний час вважався зниклим безвісти. Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

Перед тим у юнака було звичне життя, як і у багатьох його однолітків: робота, рідні, друзі… Потім – кількамісячна служба у зоні бойових дій, адже захищати державу він пішов за покликом серця. Прийшов у військкомат як доброволець і у липні цього року Андрія призвали. Служив старшим сапером-гранатометником інженерно-саперного відділення, поліг на Бахмутському напрямку.

Громада навколішки зустрічала Героя, встеляючи його останній земний шлях живими квітами. Попрощатися із Андрієм Мельничуком прийшло багато люду - рідні, друзі, односельчани, представники місцевої влади, духовенство, військові і просто небайдужі громадяни. У хлопця залишилася матір, батько, молодша сестра. Своєї сім’ї створити не судилося…

Захисника відспівали у Свято-Покровській церкві ПЦУ, а потому відбувся чин похорону на місцевому кладовищі з усіма релігійними та військовими почестями.
Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука
Сьогодні, 23:16
У Раді спростували інформацію про скасування заочної форми навчання у вишах
Сьогодні, 22:54
Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського
Сьогодні, 22:12
5-річний автор хіта про «Паску і кубаску» назбирав понад 800 тисяч гривень для ЗСУ
Сьогодні, 21:44
Реабілітація військових: у Волинській ОВА розповіли про спроможність медзакладів у регіоні
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського
Сьогодні, 22:12
Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
Сьогодні, 20:15
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика
06 листопад, 21:01
У бою з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Остров У бою з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Остров
06 листопад, 20:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука
Сьогодні, 23:16
 0
У Раді спростували інформацію про скасування заочної форми навчання у вишах
Сьогодні, 22:54
 0
Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського
Сьогодні, 22:12
 0
5-річний автор хіта про «Паску і кубаску» назбирав понад 800 тисяч гривень для ЗСУ
Сьогодні, 21:44
 0
Реабілітація військових: у Волинській ОВА розповіли про спроможність медзакладів у регіоні
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8