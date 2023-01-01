Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського

Віталія Козловського.



Жителі краю долучилися до супроводу кортежу із полеглим захисником до рідної домівки у середу, 8 листопада, передає кореспондентка



Провести в останню дорогу Віталія Козловського зібралося чимало краян. Ратнівчани навколішки та з прапорами України зустріли кортеж із тілом воїна.



Чимало авто долучилося до супроводу кортежу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщину привезли тіло загиблого воїна із селища ЗаболоттяЖителі краю долучилися до супроводу кортежу із полеглим захисником до рідної домівки у середу, 8 листопада, передає кореспондентка Район.Ратне Провести в останню дорогу Віталія Козловського зібралося чимало краян. Ратнівчани навколішки та з прапорами України зустріли кортеж із тілом воїна.Чимало авто долучилося до супроводу кортежу.

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