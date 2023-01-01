Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського
Сьогодні, 22:12
На Ратнівщину привезли тіло загиблого воїна із селища Заболоття Віталія Козловського.
Жителі краю долучилися до супроводу кортежу із полеглим захисником до рідної домівки у середу, 8 листопада, передає кореспондентка Район.Ратне.
Провести в останню дорогу Віталія Козловського зібралося чимало краян. Ратнівчани навколішки та з прапорами України зустріли кортеж із тілом воїна.
Чимало авто долучилося до супроводу кортежу.
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Жителі краю долучилися до супроводу кортежу із полеглим захисником до рідної домівки у середу, 8 листопада, передає кореспондентка Район.Ратне.
Провести в останню дорогу Віталія Козловського зібралося чимало краян. Ратнівчани навколішки та з прапорами України зустріли кортеж із тілом воїна.
Чимало авто долучилося до супроводу кортежу.
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