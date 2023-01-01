Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського

Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського
На Ратнівщину привезли тіло загиблого воїна із селища Заболоття Віталія Козловського.

Жителі краю долучилися до супроводу кортежу із полеглим захисником до рідної домівки у середу, 8 листопада, передає кореспондентка Район.Ратне.

Провести в останню дорогу Віталія Козловського зібралося чимало краян. Ратнівчани навколішки та з прапорами України зустріли кортеж із тілом воїна.

Чимало авто долучилося до супроводу кортежу.

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Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
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