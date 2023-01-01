Антисанітарія та відсутність їжі: у селі під Луцьком чоловік морить голодом тварин





Нарахувати, яка їх кількість, – неможливо. Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Волонтерка Оксана розповідає, що така ситуація тут понад 10 років. Вона та інші волонтери слідкують за тваринами, в той час, як їх господар Олег Пасюк – ні.



«...У нього кури були – поздихали, ні води, ні пшениці. Коза попередня здохла. Коти...Він, якщо приносить котів, то собаки їх роздирають і їдять. Якщо самка народжує в хаті, то старші з голоду їдять менших...», – розповідає волонтерка.



Наголошує: сюди неодноразово викликали поліцію як волонтери – на факт жорстоко поводження з тваринами, так і сам власник на волонтерів.



У документі від 13 червня 2023 року у Луцькому районному управлінні поліції йдеться, що по прибуттю, поліцейські помітили у деяких місцях миски з їжею. Тому з чоловіком провели бесіду.



«В ході проведення перевірки по Вашому зверненню, було здійснено вихід на адресу проживання гр. Пасюка О.А. спільно з представниками КП «Ласка» та Боратинської сільської ради. Під час відвідування стало відомо, що гр. Пасюк О.А. на своєму господарстві дійсно тримає багато собак, які вільно бігають по хаті та подвірʼї, в декількох місцях помічені миски з водою та їжею, будь-яких трупів тварин не виявлено, однак на подвірʼї та в будинку наявне сміття та непотрібні зламані речі. При цьому, декілька разів на місяць до гр. Пасюка О.А. приїжджають працівники з соціальної служби, які допомагають йому у прибиранні будинку та подвірʼя, доглядають собак, привозять корм. У звʼязку з цим, в ході обстеження умов проживання гр. Пасюка О.А. та утримання ним собак, фактів жорстокого поводження з тваринами не виявлено. 3 гр. Пасюком О.А. була проведена профілактична бесіда щодо неприпустимості жорстокого поводження з тваринами та наголошено на належному їх утриманні», – йдеться у документі.



За словами волонтерів, чоловіка засудили, і суд постановив вилучити в нього тварин, проте вони досі тут. Це не тільки собаки, а й коза, яку, за словами людей, господар майже не годує.



Журналісти намагалися зв'язатись з чоловіком, але виявилось, що у нього немає телефону. На момент зйомки чоловіка також не було вдома.



У Боратинській сільській раді кажуть, що про цю ситуацію знають. За рішенням суду псів вилучили, але, як видно, не всіх. Окрім того, спочатку погоджувалися розповісти усі деталі, однак згодом староста села сказав надіслати інформаційний запит. Це журналісти і зробили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Гіркій Полонці Луцького району чоловік зачиняє собак у будинку та морить їх голодом. Біля самого будинку уже помітно сліди тварин, а також чутно гавкіт. Чотирилапі через вікна намагаються вийти на вулицю, бо двері зачинені. Окрім собак тут є і інші тварини.Нарахувати, яка їх кількість, – неможливо. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Волонтеркарозповідає, що така ситуація тут понад 10 років. Вона та інші волонтери слідкують за тваринами, в той час, як їх господар– ні.«...У нього кури були – поздихали, ні води, ні пшениці. Коза попередня здохла. Коти...Він, якщо приносить котів, то собаки їх роздирають і їдять. Якщо самка народжує в хаті, то старші з голоду їдять менших...», – розповідає волонтерка.Наголошує: сюди неодноразово викликали поліцію як волонтери – на факт жорстоко поводження з тваринами, так і сам власник на волонтерів.У документі від 13 червня 2023 року у Луцькому районному управлінні поліції йдеться, що по прибуттю, поліцейські помітили у деяких місцях миски з їжею. Тому з чоловіком провели бесіду.«В ході проведення перевірки по Вашому зверненню, було здійснено вихід на адресу проживання гр. Пасюка О.А. спільно з представниками КП «Ласка» та Боратинської сільської ради. Під час відвідування стало відомо, що гр. Пасюк О.А. на своєму господарстві дійсно тримає багато собак, які вільно бігають по хаті та подвірʼї, в декількох місцях помічені миски з водою та їжею, будь-яких трупів тварин не виявлено, однак на подвірʼї та в будинку наявне сміття та непотрібні зламані речі. При цьому, декілька разів на місяць до гр. Пасюка О.А. приїжджають працівники з соціальної служби, які допомагають йому у прибиранні будинку та подвірʼя, доглядають собак, привозять корм. У звʼязку з цим, в ході обстеження умов проживання гр. Пасюка О.А. та утримання ним собак, фактів жорстокого поводження з тваринами не виявлено. 3 гр. Пасюком О.А. була проведена профілактична бесіда щодо неприпустимості жорстокого поводження з тваринами та наголошено на належному їх утриманні», – йдеться у документі.За словами волонтерів, чоловіка засудили, і суд постановив вилучити в нього тварин, проте вони досі тут. Це не тільки собаки, а й коза, яку, за словами людей, господар майже не годує.Журналісти намагалися зв'язатись з чоловіком, але виявилось, що у нього немає телефону. На момент зйомки чоловіка також не було вдома.У Боратинській сільській раді кажуть, що про цю ситуацію знають. За рішенням суду псів вилучили, але, як видно, не всіх. Окрім того, спочатку погоджувалися розповісти усі деталі, однак згодом староста села сказав надіслати інформаційний запит. Це журналісти і зробили.

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