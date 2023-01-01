Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.



В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.

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