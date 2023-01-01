Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ
Сьогодні, 19:20
Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова
Сьогодні, 18:55
В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 18:28