Через ГРВІ учні шести шкіл на Волині вчаться дистанційно

онлайн навчаються учні шести шкіл і 12 класів.



Про це пише



Через високий рівень захворюваності не працює дитсадок у Литовезькій громаді, розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.



Найбільше навчальних закладів на дистанційному навчанні — у Ковельському районі. Там п'ять шкіл працюють онлайн у Велицькій, Турійській та Вишнівській громадах. Також перевели на дистанційне одну школу в Нововолинську.



Окрім того, навчаються вдома учні 12 класів у чотирьох школах Луцької та Боратинської громад Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із захворюваністю на грип і ГРВІ станом на сьогодні, 23 лютого, на Волинішести шкіл і 12 класів.Про це пише Суспільне Через високий рівень захворюваності не працює дитсадок у Литовезькій громаді, розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хворобНайбільше навчальних закладів на дистанційному навчанні — у Ковельському районі. Там п'ять шкіл працюють онлайн у Велицькій, Турійській та Вишнівській громадах. Також перевели на дистанційне одну школу в Нововолинську.Окрім того, навчаються вдома учні 12 класів у чотирьох школах Луцької та Боратинської громад Луцького району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію