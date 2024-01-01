Через ГРВІ учні шести шкіл на Волині вчаться дистанційно

Через ГРВІ учні шести шкіл на Волині вчаться дистанційно
У зв’язку із захворюваністю на грип і ГРВІ станом на сьогодні, 23 лютого, на Волині онлайн навчаються учні шести шкіл і 12 класів.

Про це пише Суспільне.

Через високий рівень захворюваності не працює дитсадок у Литовезькій громаді, розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.

Найбільше навчальних закладів на дистанційному навчанні — у Ковельському районі. Там п'ять шкіл працюють онлайн у Велицькій, Турійській та Вишнівській громадах. Також перевели на дистанційне одну школу в Нововолинську.

Окрім того, навчаються вдома учні 12 класів у чотирьох школах Луцької та Боратинської громад Луцького району.

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Теги: діти, Волинь
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