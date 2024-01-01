У Луцьку створили ознайомчий центр про ЗСУ для цивільних

У Луцьку створили ознайомчий центр про ЗСУ для цивільних
100 окрема бригада Тероборони розгорнула у Луцьку ознайомчо-навчальний центр для цивільних громадян, які хочуть ближче познайомитися з азами військового фаху.

Про це військова частина повідомила в телеграмі.

Так, на базі сучасного мультимедійного тиру можна буде пройти відразу три курси:

- курс з володіння стрілецькою зброєю (ПМ, «Форт», АК, РКК, ККМ);
- курс ПТРК (РПГ, Javelin, NLAW);
- курс ПЗРК (Stinger).

Навчання проводитимуть кваліфіковані та досвідчені інструктори, які мають великий досвід участі у бойових діях. До прикладу, стріляти з NLAW (на фото) вчитиме людина, яка свого часу під Бахмутом саме з такого ПТРК знищила далеко не один російський танк.

Поруч з мультимедійним тиром працюватимуть ще три ознайомчо-навчальні локації:

- тактична медицина;
- мінно-вибухова справа;
- управління БПЛА.

Мета роботи центру – покращити уявлення наших цивільних співгромадян про військові спеціальності та основи національного спротиву.

Докладніше за телефоном (WhatsApp): 0505553070

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Теги: 100 бригада, Волинь
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