У Луцьку створили ознайомчий центр про ЗСУ для цивільних

100 окрема бригада Тероборони розгорнула у Луцьку ознайомчо-навчальний центр для цивільних громадян, які хочуть ближче познайомитися з азами військового фаху.Про це військова частина повідомила в телеграмі.Так, на базі сучасного мультимедійного тиру можна буде пройти відразу три курси:Навчання проводитимуть кваліфіковані та досвідчені інструктори, які мають. До прикладу, стріляти з NLAW (на фото) вчитиме людина, яка свого часу під Бахмутом саме з такого ПТРК знищила далеко не один російський танк.Поруч з мультимедійним тиром працюватимуть ще три ознайомчо-навчальні локації:Мета роботи центру – покращити уявлення наших цивільних співгромадян про військові спеціальності та основи національного спротиву.Докладніше за телефоном (WhatsApp): 0505553070