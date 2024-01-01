У Луцьку створили ознайомчий центр про ЗСУ для цивільних
Сьогодні, 18:26
100 окрема бригада Тероборони розгорнула у Луцьку ознайомчо-навчальний центр для цивільних громадян, які хочуть ближче познайомитися з азами військового фаху.
Про це військова частина повідомила в телеграмі.
Так, на базі сучасного мультимедійного тиру можна буде пройти відразу три курси:
- курс з володіння стрілецькою зброєю (ПМ, «Форт», АК, РКК, ККМ);
- курс ПТРК (РПГ, Javelin, NLAW);
- курс ПЗРК (Stinger).
Навчання проводитимуть кваліфіковані та досвідчені інструктори, які мають великий досвід участі у бойових діях. До прикладу, стріляти з NLAW (на фото) вчитиме людина, яка свого часу під Бахмутом саме з такого ПТРК знищила далеко не один російський танк.
Поруч з мультимедійним тиром працюватимуть ще три ознайомчо-навчальні локації:
- тактична медицина;
- мінно-вибухова справа;
- управління БПЛА.
Мета роботи центру – покращити уявлення наших цивільних співгромадян про військові спеціальності та основи національного спротиву.
Докладніше за телефоном (WhatsApp): 0505553070
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Про це військова частина повідомила в телеграмі.
Так, на базі сучасного мультимедійного тиру можна буде пройти відразу три курси:
- курс з володіння стрілецькою зброєю (ПМ, «Форт», АК, РКК, ККМ);
- курс ПТРК (РПГ, Javelin, NLAW);
- курс ПЗРК (Stinger).
Навчання проводитимуть кваліфіковані та досвідчені інструктори, які мають великий досвід участі у бойових діях. До прикладу, стріляти з NLAW (на фото) вчитиме людина, яка свого часу під Бахмутом саме з такого ПТРК знищила далеко не один російський танк.
Поруч з мультимедійним тиром працюватимуть ще три ознайомчо-навчальні локації:
- тактична медицина;
- мінно-вибухова справа;
- управління БПЛА.
Мета роботи центру – покращити уявлення наших цивільних співгромадян про військові спеціальності та основи національного спротиву.
Докладніше за телефоном (WhatsApp): 0505553070
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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