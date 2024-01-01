На Волині тривають пошуки зниклої студентки

У Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 23 лютого, тривали пошуки зниклої дівчини.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Рятувальники разом з військовими, поліціянтами і місцевими жителями оглядали території лісових насаджень, заболочену місцевість і чагарники.Станом на 17:00 сьогодні, 23 лютого, пошукові роботи не дали результату.Завтра роботи продовжать.Нагадаємо, повідомлення пронадійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.