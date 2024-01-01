На Волині тривають пошуки зниклої студентки
Сьогодні, 18:05
У Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 23 лютого, тривали пошуки зниклої дівчини.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники разом з військовими, поліціянтами і місцевими жителями оглядали території лісових насаджень, заболочену місцевість і чагарники.
Станом на 17:00 сьогодні, 23 лютого, пошукові роботи не дали результату.
Завтра роботи продовжать.
Нагадаємо, повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники разом з військовими, поліціянтами і місцевими жителями оглядали території лісових насаджень, заболочену місцевість і чагарники.
Станом на 17:00 сьогодні, 23 лютого, пошукові роботи не дали результату.
Завтра роботи продовжать.
Нагадаємо, повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.
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