На Волині тривають пошуки зниклої студентки

На Волині тривають пошуки зниклої студентки
У Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 23 лютого, тривали пошуки зниклої дівчини.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Рятувальники разом з військовими, поліціянтами і місцевими жителями оглядали території лісових насаджень, заболочену місцевість і чагарники.
На Волині тривають пошуки зниклої студентки
На Волині тривають пошуки зниклої студентки

Станом на 17:00 сьогодні, 23 лютого, пошукові роботи не дали результату.
На Волині тривають пошуки зниклої студентки
На Волині тривають пошуки зниклої студентки

Завтра роботи продовжать.
На Волині тривають пошуки зниклої студентки
На Волині тривають пошуки зниклої студентки

Нагадаємо, повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.

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Теги: розшук, Волинь
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