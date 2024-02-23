Жінки просять фермерів не ганьбити Польщу на весь світ





Про це йдеться у



Жінки, які входять до конгресу, висловили обурення та незгоду з формою фермерських протестів у Польщі.



«Ми засуджуємо скандальні гасла та символи, спрямовані проти польського суверенітету, польської демократії, іміджу Польщі на міжнародній арені, України та Європейського Союзу. Закликаємо до солідарності та відповідальності!» - йдеться у документі.



Польські жінки нагадали фермерам, що фінансові втрати – це ніщо порівняно з тими втратами, яких зазнала воююча та знекровлена Україна.



«Люди гинуть, жінки та діти страждають, країна в колапсі, але вона захищає свій суверенітет, одночасно захищаючи суверенітет Європи. Економічні міркування, пов’язані зі втратами, не повинні затьмарювати моральні міркування, пов’язані із захистом основних цінностей, якими є людське життя, свобода та безпека. І це те, за що Україна бореться», - йдеться в документі.



Тож Конгрес жінок Польщі вимагає від страйкуючих аграріїв відповідального діалогу з владою, а від влади – серйозного ставлення до заяв аграріїв, які не поглиблюють трагічну ситуацію, в якій зараз перебуває Україна.



У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.



Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.



Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.



12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосин-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".



15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".



Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі жінки закликали місцевих фермерів припинити протест і розблокувати кордон із Україною.Про це йдеться у зверненні польського Конгресу жінок.Жінки, які входять до конгресу, висловили обурення та незгоду з формою фермерських протестів у Польщі.«Ми засуджуємо скандальні гасла та символи, спрямовані проти польського суверенітету, польської демократії, іміджу Польщі на міжнародній арені, України та Європейського Союзу. Закликаємо до солідарності та відповідальності!» - йдеться у документі.Польські жінки нагадали фермерам, що фінансові втрати – це ніщо порівняно з тими втратами, яких зазнала воююча та знекровлена Україна.«Люди гинуть, жінки та діти страждають, країна в колапсі, але вона захищає свій суверенітет, одночасно захищаючи суверенітет Європи. Економічні міркування, пов’язані зі втратами, не повинні затьмарювати моральні міркування, пов’язані із захистом основних цінностей, якими є людське життя, свобода та безпека. І це те, за що Україна бореться», - йдеться в документі.Тож Конгрес жінок Польщі вимагає від страйкуючих аграріїв відповідального діалогу з владою, а від влади – серйозного ставлення до заяв аграріїв, які не поглиблюють трагічну ситуацію, в якій зараз перебуває Україна.У Польщі фермери 9 лютого. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палатзаявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

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