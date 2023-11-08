Рух через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» знову заблоковано





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.



Попередньо анонсовано, що акція триватиме до 09 березня.



Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» зі сторони Польщі.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.Попередньо анонсовано, що акція триватиме до 09 березня.Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

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