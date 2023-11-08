Рух через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» знову заблоковано
Сьогодні, 13:15
За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» зі сторони Польщі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.
Попередньо анонсовано, що акція триватиме до 09 березня.
Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ».
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.
Попередньо анонсовано, що акція триватиме до 09 березня.
Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ».
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