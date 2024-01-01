На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 13:00
Рідним загиблого бійця з Волині Дмитра Півня вручили його посмертну нагороду.
Про це повідомив Ковельський РТЦК та СП.
"Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) було нагороджено Півня Дмитра Миколайовича, жителя с. Солотвин, який загинув 12.05.2023 року.
Нагороду отримали батьки Тетяна Олександрівна та Микола Миколайович.
Вічна памʼять та шана загиблому!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив Ковельський РТЦК та СП.
"Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) було нагороджено Півня Дмитра Миколайовича, жителя с. Солотвин, який загинув 12.05.2023 року.
Нагороду отримали батьки Тетяна Олександрівна та Микола Миколайович.
Вічна памʼять та шана загиблому!" - йдеться в повідомленні.
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