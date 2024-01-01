На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду

На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
Рідним загиблого бійця з Волині Дмитра Півня вручили його посмертну нагороду.

Про це повідомив Ковельський РТЦК та СП.

"Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) було нагороджено Півня Дмитра Миколайовича, жителя с. Солотвин, який загинув 12.05.2023 року.
Нагороду отримали батьки Тетяна Олександрівна та Микола Миколайович.
Вічна памʼять та шана загиблому!" - йдеться в повідомленні.
На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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