На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду

Дмитра Півня вручили його посмертну нагороду.



Про це



"Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) було нагороджено Півня Дмитра Миколайовича, жителя с. Солотвин, який загинув 12.05.2023 року.

Нагороду отримали батьки Тетяна Олександрівна та Микола Миколайович.

Вічна памʼять та шана загиблому!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідним загиблого бійця з Волинівручили його посмертну нагороду.Про це повідомив Ковельський РТЦК та СП."Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) було нагороджено Півня Дмитра Миколайовича, жителя с. Солотвин, який загинув 12.05.2023 року.Нагороду отримали батьки Тетяна Олександрівна та Микола Миколайович.Вічна памʼять та шана загиблому!" - йдеться в повідомленні.

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